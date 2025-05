Betis x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de definir mais um campeão europeu na temporada. Nesta quarta-feira (28), Betis e Chelsea se enfrentam às 16h (de Brasília), pela final da Liga Conferência, a terceira competição de clubes do Velho Continente. A bola rola no Estádio Municipal de Wroclaw, em Breslávia, na Polônia, e quem vencer garante a classificação na próxima edição da Liga Europa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Betis

O Betis está vivendo em sonho. Em 117 anos de história, o clube pode, finalmente, conquistar o primeiro título europeu. O time é forte no cenário nacional, com conquistas do Campeonato Espanhol e três Copas do Rei, mas nunca chegou ao topo em uma competição europeia.

Para isso, o Betis aposta na grande fase do brasileiro Antony. O atacante, inclusive, voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira após as boas atuações pelo clube de Sevilha.

Contudo, o técnico Manuel Pellegrini precisa lidar com alguns problemas no elenco para o jogo desta quarta-feira. Isto porque Bellerín, Marc Roca, Llorente e Chimy Ávila, lesionados, são baixas confirmadas para a decisão. Além disso, Lo Celso é tratado como dúvida.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea também está em busca de um título inédito. Os Blues têm tradição na Europa e já conquistaram a Champions e Liga Europa. Ou seja, falta somente o troféu da Liga Conferência no cenário do futebol europeu.

Caso conquiste o título na Polônia, o Chelsea será o único clube da Europa campeão das três competições.

Por fim, o técnico Enzo Maresca terá os desfalques de Anselmino, Fofana e Kellyman, machucados, enquanto Mudryk, suspenso, completa a lista de ausências.

Betis x Chelsea

Final da Liga Conferência 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 28/05/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Municipal de Wroclaw, em Breslávia, na Polônia.

Betis: Adrián, Ruibal, Bartra, Natan e Ricardo Rodríguez; Fornals, Altimira e Isco; Antony, Cucho Hernández e Jesús Rodríguez. Técnico: Manuel Pellegrini.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Cole Palmer; Neto, Madueke e George. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: Irfan Peljto (BOS).

Assistentes: Senad Ibrišimbegovi? (BOS) e Davor Beljo (BOS).

VAR: Jérôme Brisard (FRA).

