Presidente interino aponta caixa vazio e promete transparência no Corinthians

Osmar Stábile se apresentou como presidente interino do Corinthians, nesta terça-feira (27). O agora mandatário afirmou que encontrou o clube com caixas vazios após o afastamento de Augusto Melo, que teve o impeachment aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube na noite da última segunda-feira.

“Primeiro a gente começa pela questão financeira, o jurídico e a administração. Terra arrasada é porque temos que pagar alguma coisa e não tem dinheiro. Onde está o dinheiro? Não tem. Temos que correr atrás para conseguir”, revelou.

Ainda em coletiva, Osmar prometeu “transparência” para passar informações sobre o clube. Ele, no entanto, não opinou sobre o afastamento de Augusto Melo.

“Corinthians é mais importante de ser pensado daqui para a frente. O que aconteceu no Conselho Deliberativo, todos tomaram conhecimento. Nós estamos aqui para dar sequência ao trabalho, alguns bem e outros não. Vamos trabalhar para pensar sempre no Corinthians. Quero deixar claro que se a gente não se empenhar de resolver os problemas do Corinthians olhando para frente, ficaremos refém do passado. O passado é importante para entender o presente. É importante dar sequência no trabalho. Vamos realizar com a gestão transparente, que vai trazer benefícios para o Corinthians”, prometeu o interino.

Stábile, aliás, garantiu a permanência do executivo de futebol Fabinho Soldado. Além disso, ele pediu união entre as diversas correntes políticas o Corinthians.

“Gostaria de pedir uma trégua política para as linhas do clube, que entendam que o momento é de ajuda. Não é momento de buscar críticas, querendo mudar a situação. É, enfim, momento de uma trégua”, ressaltou.

Mais de Osmar Stabile

Finanças: “Temos que verificar vários contratos. Vamos fazer uma gestão à vista, para não esquecer o que tem que fazer. Alguma ação passa batida, por exemplo. Corinthians não aguenta mais isso. Falei com algumas pessoas: gestão com planejamento, cronograma em tudo. Precisamos, afinal, organizar o Corinthians. Vários presidentes trouxeram ao centenário, cabe a nós preparar o Corinthians para o bicentenário. Precisamos transformar isso aí. Peço a ajuda dos conselheiros e associados”.

Jogadores: “Em respeito ao Dorival Jr e ao Fabinho Soldado, vamos aguardar o retorno deles e juntamente vamos conversar. Vamos ver as dificuldades que estão encontrando e falar do planejamento de curtíssimo prazo, curto, médio e longo prazo. Vamos ver esses planejamentos para fazer para o futuro. Quero, assim, deixar claro que todo departamento técnico e diretoria de futebol continua da mesma forma que está, e temos que conversar. Próximas janelas, recursos, onde estão, vamos buscar isso”.

Acordo com Adidas e contrato com Nike: “Não tomamos conhecimento ainda. Os números colocados na imprensa, tenho que falar da empresa que é parceira do Corinthians, a Nike. É parceira há muitos anos e temos que respeitar. Temos que respeitar quem está conosco hoje. Qualquer situação diferente disso vamos tratar posteriormente. O importante é tomar conhecimento de tudo o que está acontecendo, ninguém trouxe para nós. Soube pela imprensa. Diretamente para nós, ainda não tomamos conhecimento”.

Candidato pós assembleia: “Não passou pela minha cabeça, não é momento de falar de política nesse momento. Não temos que falar quem é candidato ou que não é. Precisamos tirar o Corinthians disso”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.