Galvão contesta eleição de Samir Xaud como presidente da CBF: "Não vai dar certo"

A eleição de Samir Xaud como novo presidente da CBF, no último domingo (25), causou a revolta do narrador Galvão Bueno. Durante sua participação no programa “Galvão e Amigos”, na Band, o comunicador condenou a mudança no comando da entidade.

“Para mim, essa eleição foi apenas protocolar. Ela foi quase uma aclamação de um jovem sem nenhuma experiência em direção de futebol, nem em clube nem em federação. Se a gente for buscar na história, a grande maioria dos vice-presidentes dele está diretamente ligada a gestões anteriores que foram, no mínimo, desonrosas para o futebol brasileiro”, opinou o locutor.

“Não me agradou, achei tudo muito esquisito. Mas eu defendo a tese de que ninguém deve acusar ou julgar ninguém antes que o trabalho seja feito. Então, vamos esperar para poder falar. Mas quer saber de uma coisa? Tenho muito medo de estar certo naquilo que eu estou pensando agora. Não vai dar certo!”, frisou o profissional de comunicação.

Processo que confirmou Samir como novo presidente da CBF

Samir alcançou a presidência da Confederação Brasileira de Futebol depois de se candidatar como chapa única. Afinal, ele teve apoio de 25 das 27 federações. Apenas Mato Grosso e São Paulo se mostraram contrário à eleição. Além disso, teve suporte de 10 dos 40 clubes da Primeira e Segunda Divisões do Campeonato Brasileiro. Assim, tal situação impossibilitou a inscrição de uma segunda chapa. Xaud assume mandato válido até abril de 2029, ao lado de outros oito vice-presidentes.

No caso, Ednailson Rozenha (presidente da Federação Amazonense), Fernando Sarney (que é vice a CBF desde 2003), Flávio Zveiter (ex-presidente do STJD), Gustavo Dias Henrique (ex-diretor de Relações Institucionais da CBF). Além de José Vanildo (presidente da Federação Norte-rio-grandense), Michelle Ramalho (presidente da Federação Paraibana), Ricardo Paul (presidente da Federação Paraense) e Rubens Angelotti (presidente da Federação Catarinense).

Samir é médico infectologista e com especialidade em medicina esportiva. Também atua como empresário e iniciou sua trajetória como dirigente de futebol no começo do ano passado. Na ocasião, ele foi eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF).