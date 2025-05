Botafogo x Universidad de Chile, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta terça-feira (27), o Botafogo joga a sobrevivência na Libertadores, no Estádio Nilton Santos. Em duelo válido pela sexta rodada, o time comandado por Renato Paiva enfrentará a Universidad de Chile. No Grupo A, o Botafogo soma 9 pontos e ocupa a terceira colocação. O adversário lidera com 10, enquanto o Estudiantes, também com 9, aparece entre os dois. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

A Voz do Esporte acompanha a decisão, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares veste a camisa 10 da narração e relata o embate. Rodrigo Seraphim o acompanha nos comentários. Pedro Rigoni, na reportagem, fecha a equipe de craques do jornalismo esportivo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.