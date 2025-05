Ronaldo Fenômeno analisa final da Champions League e revela torcida

Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentam em Munique, no próximo sábado (31), às 16h, em uma final inédita da Champions League. Assim, Ronaldo Fenômeno, em entrevista exclusiva à Betfair, revelou para quem vai a sua torcida na decisão.

Além disso, o ex-jogador fez uma análise do desempenho da equipe italiana e ainda apostou em jogadores que podem ser decisivos na partida.

“A Inter tem jogado um futebol muito sólido. É um time consistente, com muito equilíbrio entre os setores do campo, a Inter demonstra força nos momentos decisivos como aconteceu contra o Barcelona, eliminando o favorito ao título. É um time com vários esquemas de jogo e sabem aproveitar as oportunidades quando têm bolas decisivas. Barella é o grande maestro do time, Thuram e o Lautaro, que são craques, com certeza podem ser decisivos nesta final”, afirmou.

Ronaldo analisa PSG

Apesar de declarar a sua torcida para Inter de Milão, Ronaldo Fenômeno também fez uma análise do Paris Saint-Germain. Ele reconhece que a equipe tem um bom elenco e jogadores que podem decidir o confronto em uma jogada.

“O PSG tem um elenco de altíssimo nível, jogadores que podem decidir em uma jogada. Gosto muito da presença física de João Neves. Está em toda a parte do campo. O Dembele está numa temporada num nível muito forte, marcando muitos gols. Com certeza não vão deixar barato e vão buscar esse título”, ressaltou.

Por fim, ele também deu um palpite final para o confronto.

“Vai ser um jogo bonito de se ver, cheio de emoções para o torcedor e apreciador de um bom futebol. Com certeza as duas equipes mereceram estar na final. Mas como disse, minha torcida vai para a Inter, eles eliminaram o Barcelona, que era o maior favorito neste ano. Seria lindo ver o clube levantar a taça mais uma vez. Meu placar escolhido é 2 a 1 para a Inter”, afirmou.

Vale ressaltar que Ronaldo Fenômeno defendeu a Inter de Milão entre 1999 e 2002.

Final da Champions

A Inter de Milão chegou na decisão da Champions League após eliminarem o Barcelona em dois jogos emocionantes. O primeiro, um empate em 3×3 e, o segundo, uma partida cheia de viradas e que terminou 4×3 para os italianos na prorrogação. Assim, o clube chega na final da competição pela sétima vez e busca o quarto título.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain se classificou para a final depois de vencer as duas partidas contra o Arsenal. O clube francês, portanto, disputa apenas a segunda final da Champions League e busca um título inédito.

