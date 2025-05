Huracán x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta terça-feira (27), às 21h30, o Corinthians joga sua vida na Copa Sul-Americana, contra o Huracán, pela última rodada da fase de grupos. A partida acontece no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires. O Timão é o segundo colocado, com oito pontos e precisa vencer para ir aos playoffs da competição. Em caso de empate ou derrota, precisará de um tropeço do América de Cali para não ser eliminado. Já os argentinos já estão classificados e praticamente com a primeira colocação garantida. Eles precisam perder por sete gols pelos brasileiros para perder a liderança da chave.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha a partida, ao vivo, a partir de 20h. Ennio Ricanello, com as cordas vocais em dia, está 100% preparado para narrar a jornada do Timão. Nos comentários, Pedrão Fut vai abrilhantar a transmissão. Por fim, Guto Monte Ablas, com suas reportagens inconfundíveis, traz os detalhes que rolam no campo.

