Barcelona anuncia renovação de contrato com o craque Lamine Yamal

Yamal renova com o Barcelona - (crédito: Foto: reprodução redes sociais do Yamal)

O Barcelona anunciou nesta terça-feira (27) a renovação do contrato com o atacante Lamine Yamal. Antes válido até 2026, o novo vínculo vai até a temporada de 2031. Formado na base do clube catalão, o craque está apenas em seu segundo ano como profissional.

Na segunda-feira, o presidente do Barcelona já havia adiantado que a renovação da joia estava encaminhada. Ele também confirmou que Yamal receberá um salário compatível com o restante do elenco.

VEJA: Betis comunica ao Napoli intenção de comprar jogador ex-Flamengo

“Está tudo falado e trabalhado, e tudo indica que sairá bem. É um jogador extraordinário, muito mais maduro do que indica a sua idade. O salário deve corresponder à importância do jogador no elenco, sem considerar a idade. A renovação está apalavrada, mas ainda não foi assinada. Não está concluída, mas sim encaminhada”, disse o dirigente do clube espanhol.

Yamal em números no Barcelona

Em uma temporada em que o Barcelona conquistou LaLiga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, Yamal marcou 18 gols e deu 21 assistências em 55 partidas. Também foi um dos destaques na campanha da Champions League, mas viu o time ser eliminado na semifinal pela Inter de Milão.

Presente. Futuro. Lamine Yamal. pic.twitter.com/nMpE3nfvPM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 27, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.