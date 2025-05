Volante Jair é especulado em clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro

Jair parece mesmo estar fora dos planos em São Januário. Com seis partidas realizadas neste Campeonato Brasileiro, o jogador não vem sendo relacionado, o que até gerou fortes críticas de seu empresário ao clube. Assim, o volante pode deixar o Rio de Janeiro e ir para Ceará ou São Paulo.

O Ceará tem negociação em curso com o Vasco pelo volante Jair. As tratativas entre as partes ocorrem há algumas semanas e visam um empréstimo do atleta. A informação é do setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Por sua vez, o São Paulo também entrou na concorrência para ter o volante. No entanto, o Tricolor Paulista recusou uma proposta inicial do Vasco, que queria usar o jogador para abater uma dívida de R$8 milhões com os paulistas pelo zagueiro Léo. Esses detalhes foram publicados pelo Blog do São Paulo.

O staff do jogador também o teria oferecido ao Atlético-MG. Contudo, o Galo descartou sua contratação. O treinador Cuca não acha que Jair se enquadra no esquema tático do atual time.

Jair tem contrato com o Vasco até o final de 2025. Atualmente, o volante tem o quinto maior salário do elenco. Está atrás apenas de Coutinho, Payet, João Victor e Vegetti.

Diniz elogiou Jair

Na coletiva de imprensa após a vitória contra o Fortaleza pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz falou sobre Jair. O treinador analisou a situação do clube e elogiou o volante.

“O Jair já fez seis partidas. Ele é um jogador de que eu gosto. E não quer dizer que vai sair daqui. Já tentei levá-lo para o Fluminense, mas temos muitos jogadores para a posição. Estamos em uma análise para saber se o Jair vai ficar ou não. Uma coisa completamente aberta. Eu gosto muito dele, mas nós temos muitos jogadores ali (na posição de volante)”, explicou o treinador do Vasco ao ser perguntado sobre o assunto.

