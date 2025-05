??dolo e pai de presidente do Estudiantes, morre Juan Ramón Verón

Uma das figuras mais importantes e vencedoras do futebol argentino, 0 ex-jogador Juan Ramón Verón, morreu nesta terça-feira (27) aos 81 anos. Ele era pai de Juán Sebastián Verón, atual presidente do Estudiantes, clube onde Juán Ramón se tornou referência histórica.

De acordo com as informações da imprensa argentina, nas últimas semanas, La Bruja teve um quadro de insuficiência renal onde precisou de internação. Entretanto, apresentou recuperação suficiente para deixar a unidade de saúde em La Plata. Nesta terça, Juán Ramón apresentou nova baixa em seu quadro clínico no qual desmaiou e foi levado às pressas para um hospital da cidade onde vivia. Porém, dessa vez, ele não resistiu.

“O Estudiantes se despede, hoje, de uma de suas maiores lendas. Seu legado, sua integridade e seu exemplo viverão para sempre na memória da instituição”, diz um trecho da nota oficial do clube argentino.

Nos tempos de jogador em carreira que durou entre as décadas de 1960 e 1980, Juán Ramón Verón defendeu outras camisas na Europa (Panathinaikos, da Grécia) e também na América do Sul. Mais especificamente, no futebol colombiano, país onde jogou por Cúcuta e Junior Barranquilla.

Todavia, a contribuição mais notória no aspecto técnico e de construção mútua de uma trajetória vencedora foi no Estudiantes. Não por acaso, era uma das referências da geração multicampeã do Pincharrata que faturou três títulos de Libertadores (1968, 1969 e 1970) além do Mundial de Clubes de 1968. Na época, ainda em formato de partida única onde o campeão da Liberta duelava contra o vencedora da Liga dos Campeões da Europa.

Simbólico

O triste fato envolvendo um dos maiores ídolos da história do Estudiantes ocorre, justamente, no mesmo dia onde o clube entra em campo por um jogo decisivo de Libertadores. Frente ao Carabobo, na Argentina, a representação de La Plata precisa vencer para se garantir nas oitavas de final. A saber, a outra vaga do Grupo A se define entre Botafogo e Universidad de Chile, no Nilton Santos.

