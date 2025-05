Empresário revela desejo de Ancelotti, novo técnico da Seleção

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti quer aproveitar a estadia no Rio de Janeiro para sambar. De acordo com o empresário Diego Fernandes, o italiano deseja se conectar rapidamente com o Brasil e uma aproximação com o Carnaval está em sua lista.

“Carlo quer viver o Rio intensamente, quer viver o Brasil, os brasileiros. Ele está louco para conhecer o Corcovado. Pediu para ir a uma escola de samba, ele quer sambar. Ele vai ser muito bem recebido por todos os brasileiros, ele e a esposa dele, a Mariana”, contou o empresário Diego Fernandes ao “ge”.

Diego Fernandes foi decisivo para a CBF fechar a contratação de Carletto, o que rendeu ao agente uma comissão de 1,2 milhão de euros (R$ 7,683 milhões) em contrato. De acordo com a ESPN, não é por acaso também que o agente vem aparecendo seguidamente em várias fotos ao lado do novo comandante da seleção.

Aliás, Diego Fernandes contratou agências de comunicação na Europa e no Brasil para explorar sua imagem a partir da negociação com Carlo Ancelotti.

Ancelotti terá outros compromissos. O treinador assistirá ao jogos de Botafogo e Flamengo pela Libertadores nesta semana. No domingo (1º), também acompanhará o duelo entre Corinthians e Vitória, pelo Brasileirão.

A estreia de Ancelotti será contra o Equador, no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília), em Guayaquil. Posteriormente, terá pela frente o Paraguai, no dia 10, às 21h45 (também de Brasília), na Neo Química Arena. Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

