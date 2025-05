Guardiola pode perder dois auxiliares e deve reformular comissão técnica do City

O Manchester City terminou fora da liderança da Premier League pela primeira vez em cinco temporadas e Pep Guardiola não terá somente que renovar o elenco, mas também sua comissão técnica. Segundo a imprensa espanhola, Juanma Lillo, braço direito de Pep Guardiola, que acompanha o treinador desde 2019, está de saída do clube. Outro auxiliar, Carlos Vicens, também deve sair em breve para assumir o comando do Braga, de Portugal.

Com exceção de um período como técnico principal do Al Sadd, no Qatar, em 2022/23, Lillo esteve ao lado de Guardiola por quase toda a passagem no City, conquistando três títulos da Premier League. Aos 59 anos, ele deve seguir ligado ao futebol, embora ainda não tenha definido seu próximo passo.

Assim como Lillo, outros membros da comissão técnica consideram que o ciclo no City chegou ao fim. Carlos Vicens, também auxiliar de Guardiola, está perto de assumir o Braga. De acordo com informações da imprensa portuguesa, ele é o nome favorito da diretoria do Braga para substituir Carlos Carvalhal.

No entanto, não é a primeira vez que Guardiola se despede de um de seus auxiliares. O espanhol tem visto vários de seus ex-auxiliares ganharem espaço como treinadores principais nos últimos anos. Mikel Arteta, atual técnico do Arsenal, e Enzo Maresca, recém-contratado pelo Chelsea, são os exemplos mais recentes.

