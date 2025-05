Vasco x Bragantino (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vasco recebe o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (28), às 15h (de Brasília), no Nivaldo Pereira. Assim, ambas as equipes estão no G8 (zona de classificação para a próxima fase da competição) e tentam encostar nos primeiros colocados.

Dessa forma, o Cruz-Maltino soma, no momento, 18 pontos, e ocupa a 6ª colocação. O Massa Bruta, por sua vez, tem dois pontos a mais e está justamente na 5ª posição.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (28) terá a transmissão do SporTV (TV fechada).

Como chega o Vasco

Os Meninos da Colina apostam no fator casa (venceram 60% das partidas como mandante) para seguir no G8 e encostar de vez no pelotão de frente da competição. Nesse sentido, os comandados do técnico Matheus Curopos emendaram uma sequência de cinco jogos sem perder e deram um salto na tabela. Inclusive, um dos destaques do setor ofensivo é o camisa 9, GB, que já soma 8 gols no torneio e ocupa a terceira colocação na artilharia geral.

Como chega o Bragantino

Em ótimo momento na temporada, os meninos do Massa Bruta tentam surpreender no Rio de Janeiro. Afinal, nas rodadas anteriores, a equipe de Bragança Paulista bateu o lanterna Grêmio, fora de casa, porém ficou no empate, sem gols no duelo com o São Paulo. Após o duelo contra o Vasco, o próximo compromisso do Braga é diante do Água Santa. Assim, o jogo acontece dia 01 (domingo), às 10h, pela 6ª rodada do Paulistão Sub-20, no Distrital do Inamar, em Diadema.

VASCO x BRAGANTINO

12ª rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 28/05/2025 às 15h (de Brasília)

Local: Nivaldo Pereira, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Marcão; Paulinho, Wallace, Wanison e Avellar; Ramon Rique, Euder e Igor Toledo (Lócio); Bruno Lopes, Juninho e GB. Técnico: Matheus Curopos

BRAGANTINO: Reis; Lago, Palacios, Boateng e Cauê; João Lucas, Riquelme e Lima; Filipinho, Gomes e Yuri Leles. Técnico: Fernando Oliveira.

Árbitro: Wallace Rogério Ruffino de Lima (RJ)

Assistentes: Júlio César Souza Gaudêncio (RJ) e Danilo Oliveira da Silva (RJ)

