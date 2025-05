Bernard não treina no Atlético devido a uma forte gripe

Bernard ficou na academia no treino desta terça-feira - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O surto de gripe no elenco do Atlético segue fazendo novas vítimas. Afinal, o atacante Bernard não treinou nesta terça-feira (27) por conta do problema de saúde. Assim, realizou apenas trabalhos na academia.

Nos últimos dias, outros jogadores do Galo foram acometidos por uma virose. O problema afetou tanto o elenco que o volante Gabriel Menino desfalcou a equipe diante do Corinthians, no último sábado (24), após apresentar fortes sintomas.

LEIA MAIS: De olho no mercado, Atlético busca a contratação de Thiago Mendes

Antes da partida diante do Timão, Natanael, Rubens e Hulk também ficaram doentes. Contudo, eles se recuperaram a tempo de jogar contra os paulistas, no empate em 0 a 0, na Arena MRV.

Na próxima quinta-feira (29), o Atlético volta a campo para enfrentar o Cienciano, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Galo precisa da vitória para avançar diretamente às oitavas de final, sem precisar passar por um playoff contra um terceiro colocado da Libertadores.

Para o duelo, o técnico Cuca tem alguns desfalques confirmados. Guilherme Arana (lesão na coxa direita), Tomás Cuello (coxa direita), Cadu (joelho direito) e Caio Maia (joelho direito) estão vetados pelo departamento médico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.