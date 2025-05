Fezes de rato são encontradas em Old Trafford durante inspeção de higiene

A fase do Manchester United não é ruim apenas dentro de campo. Fora dele, o clube também enfrenta problemas. O estádio Old Trafford passou por uma inspeção de higiene alimentar e recebeu somente duas estrelas na avaliação. De acordo com o site ‘The Athletic’, foram encontradas fezes de rato em sete áreas diferentes do estádio.

O relatório, concluído em 16 de abril, reconheceu que o clube se esforçou para controlar a infestação, mas as evidências encontradas indicam que o problema persiste. Contudo, nenhum resquício apareceu na cozinha ou nas áreas de preparo dos alimentos.

Além disso, a baixa nota também considerou outras falhas, como alimentos vencidos e setores do estádio sem água quente ou sabão. O relatório também criticou a limpeza em diversas áreas de Old Trafford.

United se pronuncia após fezes de rato em sete áreas diferentes do Old Trafford

Após a inspeção de higiene alimentar, um porta-voz do Manchester United comentou ao ‘The Athletic’ sobre a situação do clube.

“O clube mantém um sistema rigoroso de controle de pragas em Old Trafford, com inspeções semanais. Mas, quando situações como essa ocorrem, temos que tomar medidas imediatas”, disse o porta-voz do United.

Embora o resultado atual tenha sido ruim, em dezembro de 2023, o clube recebeu somente uma estrela na mesma avaliação. Na ocasião, um frango cru acabou sendo servido a convidados.

