Rafael Tolói se despede da Atalanta após 10 anos e mais de 300 jogos

O zagueiro Rafael Tolói se despediu oficialmente da Atalanta no último fim de semana, após a rodada final do Campeonato Italiano. Após 10 temporadas no clube, o brasileiro foi homenageado pela torcida e pelos companheiros em sua última partida com a camisa do clube de Bérgamo.

Em entrevista, Tolói agradeceu a todos que fizeram parte da sua trajetória e falou sobre o orgulho de ter construído uma história no clube.

“Foram dez anos incríveis, que marcaram minha vida para sempre. Cresci como jogador e como pessoa aqui. Levo comigo cada momento, cada jogo e a honra de ter feito parte da história de um clube que aprendi a amar. Agradeço a todos os companheiros, treinadores, funcionários e torcedores. Saio com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que dei meu máximo por essa camisa”, disse o zagueiro.

Tolói chegou à Atalanta em 2015, vindo do São Paulo. Desde então, disputou mais de 300 partidas, virou capitão e ídolo da torcida. Ele também foi campeão da Liga Europa 2023/24, o primeiro título europeu da história do clube. Além disso, seu desempenho na Itália ainda o levou à seleção italiana, com a qual venceu a Eurocopa de 2020.

Na atual edição da Champions, a Atalanta chegou até as oitavas de final, sendo eliminada pelo Club Brugge. Rafael Tolói acabou expulso na partida decisiva, mas isso não diminuiu sua trajetória no time.

“Tenho muito orgulho do que vivi aqui. Foram anos de trabalho duro, superações, conquistas e, acima de tudo, muita entrega. Tive a honra de ser capitão, ganhar um título europeu e fazer parte de uma geração histórica. A Atalanta me transformou e sempre fará parte de quem sou”, completou.

