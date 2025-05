Brasileiro Sub-20: filho de Robinho dá pedalada e faz golaço no empate entre Santos e Corinthians

Em clássico repleto de emoções, Santos e Corinthians empataram por 4 a 4 nesta terça-feira (27), em Santana de Parnaíba, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Entre os destaques, o principal deles foi Robson Júnior, filho de Robinho. Além de anotar um golaço, ele deu uma assistência após jogada em que teve até pedalada, marca característica de seu pai quando jogava.

Primeiro, Júnior fez boa combinação de tabela e acertou uma bomba de esquerda para fazer o terceiro dos santistas. Depois, pedalou na área e tocou para Rodrigo finalizar com precisão para marcar o quarto gol de sua equipe.

O jogo

Logo aos cinco minutos, quase um gol histórico. O corintiano Gui Negão bloqueou um passe na altura da linha divisória do meio-campo e arriscou para o gol, arrancando tinta do poste. Mas foi o visitante Santos que abriu o placar. Aos 20 minutos, Luca Meirelles aproveitou ótima construção de Pepê Firmino e superou o goleiro Cadu. O Corinthians, contudo, não tardou a reagir: aos 29′, deixou tudo igual com Luiz Gustavo Bahia, em cobrança de falta. Os santistas retomaram a vantagem aos 37′, em chute cruzado de Gabriel Simples pela direita.

Na volta do intervalo, o Timãozinho voltou a deixar tudo igual em cabeceio de Luiz Fernando após bom cruzamento de Denner. O ritmo do jogo estava alucinante, e Robinho Jr tabelou na entrada da área antes de chutar com força para fazer o terceiro de sua equipe. Aos 18′, porém, Dieguinho empatou de novo, desta vez em cobrança direta de falta. Mas os Meninos da Vila voltaram a comandar o placar aos 33′, quando Rodrigo recebeu do filho de Robinho e finalizou com categoria. O jogo, porém, ainda não estava definido. Aos 40′, os mandantes buscaram o empate definitivo com Gui Negão, de pênalti.

