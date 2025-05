Vasco resolve no primeiro tempo e vai ao playoff da Sul-Americana

O Vasco está classificado para a próxima fase da Sul-Americana. Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o Cruz-Maltino venceu o Melgar (PER) por 3 a 0, nesta terça-feira (27), em São Januário, pela última rodada do Grupo G. Dessa forma, garantiu o segundo lugar e a classificação para o playoff da competição continental. Rayan, Paulo Henrique e Vegetti marcaram os gols da vitória vascaína.

Veja a classificação do grupo do Vasco na Sul-Americana!

Com a vitória, o Vasco encerrou a fase de grupos em segundo lugar, com oito pontos. Assim, garantiu a classificação aos playoffs da Sul-Americana. Já o Melgar, por sua vez, terminou em terceiro, com sete. Agora, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (31), às 21h (de Brasília), contra o Bragantino, em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Vasco dá baile e resolve no primeiro tempo

O Dinizismo deu o ar da graça em São Januário. Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o Vasco resolveu a partida e garantiu a classificação aos playoffs da Sul-Americana. Dessa forma, o Cruz-Maltino controlou as ações, mesmo tendo finalizado menos do que o Melgar na primeira etapa. Contudo, aproveitou melhor as oportunidades e foi letal.

O Vasco abriu o placar logo aos dois minutos, com Rayan. O atacante tabelou com Philippe Coutinho e acertou bela finalização no canto do goleiro Carlos Cáceda. Aliás, o camisa 11 foi o catalizador do ataque e participou também do segundo gol, aos 32. No lance, esperou a ultrapassagem de Lucas Piton, que cruzou para Vegetti e encontrou Paulo Henrique na segunda trave.

Embora tenha finalizado mais vezes, o Melgar foi obrigado a arriscar de longe. Afinal, o time peruano não conseguiu explorar sua principal arma, que são os cruzamentos. Mesmo assim, conseguiu criar duas grandes chances. Contudo, Léo Jardim fez boas defesas. Já na reta final, o Vasco fez o terceiro gol com Vegetti, aos 37 minutos. O pirata recebeu passe de Tchê Tchê e bateu na saída do goleiro.

Vasco diminuiu o ritmo e segura a vantagem

Com a partida resolvida no primeiro tempo, o Vasco diminuiu o ritmo na etapa final. Dessa forma, o Melgar apertou a marcação e forçou erros na saída de bola. Contudo, o time peruano não era eficiente. Muitas vezes errou a tomada de decisão e perdeu a chance de criar alguma jogada mais perigosa.

O cansaço bateu na porta do Vasco. Assim, o técnico Fernando Diniz preservou nomes como Coutinho, Nuno Moreira e Rayan. Na reta final, os espaços apareceram, e o Cruz-Maltino explorou os contra-ataques com Alex Teixeira e Adson. Aliás, Adson teve a melhor chance do time na etapa final, mas Cácede defendeu. Assim, o placar permaneceu o mesmo do primeiro tempo.

VASCO 3 x 0 MELGAR (PER)

Copa Sul-Americana – 6ª rodada do Grupo G

Data: 27/05/2025

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Rayan, 2’/1ºT (1-0); Paulo Henrique, 32’/1ºT (2-0); Vegetti, 43’/1ºT (3-0)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 37’/2ºT), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê (Mateus Carvalho, 29’/2ºT) e Philippe Coutinho (Garré, 18’/2ºT); Rayan (Alex Teixeira, 28’/2ºT), Nuno Moreira (Adson, 29’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

MELGAR (PER): Carlos Cáceda; Matías Lazo (Alexis Arias, 33’/2ºT), Pier Barrios, Leonel González e Mathías Llontop (Nelson Cabanillas, 33’/2ºT); Horácio Orzán, Walter Tandazo e Tomás Martínez (Lautaro Guzmán, 7’/2ºT); Kenji Cabrera, Gregorio Rodríguez (Piero Vivanco, 17’/2ºT) e Percy Liza. Técnico: Walter Ribonetto

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortíz (COL)

VAR: Keiner Jimenez (COL)

Cartões amarelos: Jair, Lucas Freitas (VAS); Piero Vivanco, Leonel González (MEL)

