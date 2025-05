São Paulo vence o Talleres e assegura o primeiro lugar

Com gol de Luciano no fim, o São Paulo derrotou o Talleres (ARG) por 2 a 1 nesta terça-feira (27), no Morumbis, pela sexta e última rodada do Grupo D da Libertadores. Sabino abriu o placar, e Girotti empatou pouco depois, ambos no primeiro tempo. Após dois empates, portanto, o São Paulo, enfim, venceu em casa na competição continental.

Com o resultado, o São Paulo assegurou a primeira colocação no Grupo, com 14 pontos em seis jogos. O Tricolor precisava apenas de um empate para confirmar a liderança. Aliás, o Talleres terminou em último, com 4 pontos. O Libertad empatou em casa com o Allianza Lima, mas passou em segundo, com 9. Os peruanos, portanto, terminaram em terceiro, com 5. Assim, o time comandado por Luís Zubeldía decidirá a vaga nas quartas de final em casa

São Paulo começa mal, mas se solta

O embate começou em ritmo de sono. O São Paulo só levou perigo de verdade aos 19 minutos, quando André Silva invadiu a área, tentando encontrar Matheus Alves. No entanto, a zaga afastou. Aos 26, Bobadilla cobrou falta na área, André Silva desviou de cabeça, e a bola ainda resvalou em Sabino antes de entrar.

Os visitantes empataram aos 38, com Girotti, aproveitando passe de Depietri e cochilo na zaga do Tricolor. Ainda na primeira etapa, o Talleres errou na saída de bola, André Silva acionou para Lucas Ferreira, que chutou para fora.

O Talleres voltou melhor do intervalo e teve boas chance com Girotti. O São Paulo respondeu aos 20, quando Luciano roubou bola praticamente no meio-campo e tabelou com Ryan Francisco, que ficou cara a cara com o goleiro, mas se enrolou com a bola. No minuto seguinte, Depietri fez grande jogada pelo lado esquerdo e exigiu boa defesa de Rafael no jogo. Luciano entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo no lugar de André Silva e teve duas chances para ser o herói do jogo. Na primeira tentativa, o atacante mandou para fora. Já na segunda, ele recebeu na direita, invadiu a área e marcou um golaço.

Próximos compromissos

O São Paulo volta a campo agora visitando o Bahia neste sábado (31), às 18h30, pela 11ª rodada. Depois, vale lembrar, o Tricolor só entrará em campo no dia 12/6 recebendo o Vasco, também pela competição nacional. Afinal, o calendário terá uma pausa por conta da Data-Fifa.

SÃO PAULO x TALLERES

6ª Rodaa da fase de grupos da Libertadores

Data: 24/05/2025

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Público:

Renda:

Gols: Sabino, aos 26’/1ºT (1-0), Girotti, aos 38’/1ºT (1-1) e Luciano, aos 39’/2ºT (2-1)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Wendell, Pablo Maia, Bobadilla, Matheus Alves (Henrique Carmo, 14’/2ºT) e Enzo Díaz; Lucas Ferreira (Ryan Francisco, 14’/2ºT) e André Silva (Luciano, 14’/2ºT) Técnico: Luís Zubeldía

TALLERES: Burrai; Schott, Juan Portillo , Santiago Fernández (Bustos, 35’/2ºT) e Navarro; Matías Galarza (Rick, 19’/2ºT), Portilla (Portilla, 19’/2ºT) e Alejandro Galarza (Ortegoza, 14’/2ºT); Botta (Reynoso, 19’/2ºT); Depietri e Girotti Técnico: Mariano Levisman

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Assistentes: Miguel Rocha (CHL) e Carlos Venegas (CHL)

VAR: Francisco Gilabert (CHL)

Cartões Amarelos: Sabino e Luciano (SÃO); Navarro, Juan Portilo e Girotti (TAL)

