Universidad Católica-EQU x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória quer manter vivo o sonho de seguir na disputa da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (28), às 21h30, o Leão vai até Quito encarar a Universidad Católica do Equador, no Estádio Olímpico Atahualpa, pela última rodada da fase de grupos do torneio.

O Rubro-Negro precisa vencer para não depender de ninguém para avançar para os playoffs da competição. O Leão ocupa a segunda posição do Grupo B, com seis pontos. Caso tropece, o Vitória vai precisar que o duelo entre Defensa y Justicia termine empatado. As duas equipes estão empatadas com quatro pontos. Já os equatorianos estão classificados na primeira colocação, com 11 pontos.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal fechado ESPN 4 e pelo serviço de streaming Disney+.

Como a chega a Universidad Católica

Já classificado na Sul-Americana, a Católica chega de um bom resultado pelo Campeonato Equatoriano, onde venceu a LDU por 3 a 1, no último sábado (24). Mesmo com a primeira colocação do grupo já garantida, o treinador Diego Martinez deve mandar para campo o que tem de melhor.

Como chega o Vitória

O Rubro-Negro chega para a decisão na Sul-Americana com um dilema para a temporada. Na zona de rebaixamento no Brasileirão, o treinador Thiago Carpini já admitiu que o torneio continental não é prioridade dentro do clube. Entretanto, o Leão deve contar com a presença de vários titulares no confronto em Quito.

UNIVERSIDAD CATÓLICA X VITÓRIA

6ª rodada da Copa Sul-Americana – Grupo B

Data e horário: quarta-feira, 28/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (EQU)

Universidad Católica: Rafael Romo; Anangonó, Luis Cangá, Jhon Chancellor e Carlos Medina; Luis Moreno e Daniel Clavijo; José Fajardo, Mauro Díaz e Ismael Díaz; Byron Palacios. Técnico: Diego Martinez.

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ronald, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Wellington Rato (Gustavo Silva), Oswaldo e Renato Kayser. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Yender Herrera (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno e Erizon Nieto (ambos VEN)

VAR: Yorman Delgado (VEN)

