Diniz vê Vasco em evolução e elogia desempenho em vitória

O Vasco venceu no melhor estilo “Dinizismo”. Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o Cruz-Maltino dominou o Melgar e fez 3 a 0, nesta terça-feira (27), em São Januário, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Dessa forma, avançou aos playoffs da competição. O técnico Fernando Diniz destacou a evolução do time nos últimos jogos.

“Todo mundo viu evolução comparada ao ultimo e penúltimo jogo. Fomos mais agudos. Muito importante não tomar gol. Léo Jardim fez duas defesas em chutes de longe, mas nós estivemos mais perto do quarto e do quinto do que eles (Melgar) de fazer o primeiro. Fizemos um primeiro tempo muito bom, no segundo baixamos um pouco o ritmo”, disse o técnico.

Diniz analisa vitória

O Vasco começou melhor e abriu o placar logo aos dois minutos, com Rayan. O Melgar, por sua vez, até assustou em chutes de longe. Contudo, Léo Jardim fez boas defesas. Mesmo assim, o Cruz-Maltino tinha o controle. Dessa forma, chegou ao segundo gol com Paulo Henrique e, depois, fez o terceiro com Vegetti. Na etapa final, diminuiu o ritmo e administrou o resultado.

“Fizemos um primeiro tempo muito bom, enquanto no segundo baixamos um pouco o ritmo. Um pouco por conta do cansaço e também por ter relaxado mesmo. Já voltamos para o segundo tempo com uma postura mais lenta, facilitava a marcação. Ficou um jogo mais lento do que deveria. Mas não atribuo só ao cansaço. No fundo, é acumulado. Não tenho mexido na estrutura do time. O cansaço viria”, afirmou.

Com a vitória, o Vasco encerrou a fase de grupos em segundo lugar, com oito pontos. Assim, garantiu a classificação aos playoffs da Sul-Americana. Já o Melgar, por sua vez, terminou em terceiro, com sete. Agora, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (31), às 21h (de Brasília), contra o Bragantino, em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão.

