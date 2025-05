Ancelotti marca presença em jogo do Botafogo no Nilton Santos

O Botafogo recebeu a visita ilustre do técnico Carlo Ancelotti. Afinal, o treinador italiano esteve presente no Nilton Santos, nesta terça-feira (27), para acompanhar a partida contra a Universidad de Chile, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Ele esteve ao lado dos auxiliares, do gerente Juan e do diretor Rodrigo Caetano.

Carlo Ancelotti, de 65 anos, desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo (25). Ele deixou Madri, na Espanha, pela manhã, e chegou ao Brasil por volta das 22h (de Brasília). Apresentado oficialmente na segunda-feira (26), o treinador italiano divulgou a sua primeira lista de convocação (veja aqui). Contudo, nenhum jogador do Botafogo foi convocado.

Multicampeão por clubes, Ancelotti foi campeão nacional das cinco principais ligas do futebol europeu (Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha). Além disso, conquistou três Ligas dos Campeões com o Real Madrid. O italiano, aliás, tem uma forte relação com brasileiros e é conhecido por potencializá-los, como fez com Kaká e Vinícius Júnior, eleitos melhor do mundo pela Fifa sob seu comando.

Ancelotti também vai acompanhar o Flamengo

Em sua primeira semana no Brasil, Carlo Ancelotti terá uma agenda cheia. Além de acompanhar o Botafogo, o treinador italiano também estará presente na partida entre Flamengo e Deportivo Táchira, da Venezuela, nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela Libertadores.

Aliás, o Flamengo foi o time brasileiro com mais jogadores convocados por Ancelotti. Afinal, foram cinco. Entre eles, os laterais Danilo, Wesley e Alex Sandro, o zagueiro Léo Ortiz e o meia Gerson. Depois, o treinador encerra a “maratona” de jogos no domingo (1) para acompanhar o goleiro Hugo Souza.

