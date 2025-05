Cruzeiro x Unión Santa Fé (ARG): onde assistir, escalações e arbitragem

Já eliminados, Cruzeiro e Unión Santa Fé (ARG) se despedem da Sul-Americana nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela última rodada da fase de grupos. Afinal, a Raposa soma quatro pontos no terceiro lugar, enquanto os argentinos estão na lanterna com apenas três.

No primeiro turno, o Cruzeiro perdeu para o Unión Santa Fé por 1 a 0, na Argentina. Na ocasião, o jogo foi válido pela primeira rodada da fase de grupos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal Paramount+.

Como chega o Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim deve aproveitar para escalar um time reserva e preservar seus titulares. Afinal, o Cruzeiro não tem mais chances de classificação na Sul-Americana e prioriza o Brasileirão, onde é o terceiro colocado. Assim, a comissão técnica entende que é importante reduzir o desgaste aos atletas.

Como chega o Unión Santa Fé

Já eliminado da Sul-Americana e na lanterna do Grupo E, o Unión Santa Fé não joga desde o dia 13 de maio, quando foi derrotado pelo Mushuc Runa. Assim, o time argentino não sofre com desgaste físico. Porém, carrega a pressão de um jejum de oito jogos sem vitória na temporada. Além disso, acumula desfalques por lesão.

CRUZEIRO x UNIÓN SANTA FÉ (ARG)

Copa Sul-Americana – 6ª rodada do Grupo E

Data e horário: 28/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Leonardo; William, Jonathan Jesus, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Murilo, Walace e Kenji; Lautaro Diaz e Bolasie. Técnico: Leonardo Jardim

UNIÓN SANTA FÉ (ARG): Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Nicolás Paz, Franco Pardo e Valentín Fascendini; Mateo Del Blanco, Lionel Verde, Mauro Pittón e Franco Fragapane; Jerónimo Dómina e Agustín Colazo. Técnico: Nicolas Vazzoler

Árbitro: Blas Romero (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Roberto Cañete (PAR)

VAR: Jose Mendez (PAR)

