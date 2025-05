Zubeldía revela que jogadores do São Paulo atuaram no sacrifício

Zubeldía está no comando do São Paulo desde abril de 2024 - (crédito: Foto: Divulgação)

Após a vitória do São Paulo sobre o Talleres por 2 a 1, o técnico Luis Zubeldía afirmou que alguns jogadores atuaram no sacrifício no Morumbis. Luciano, autor do gol da vitória, é um dos atletas que teriam entrado em campo em situação adversa.

“Luciano jogou com tornozelo assim (faz com a mão). Ferraresi tem jogo com a seleção na próxima semana e hoje jogou com febre. Jogador não vai falar isso, mas vamos reconhecer. Estamos em dívida no Brasileirão. Mas estamos rodos juntos, a maratona vamos todos juntos. Classificamos em primeiro. Tudo com um time com jovens, um com tornozelo assim, outro com contratura, com febre”, comentou Zubeldía.

O técnico argentino recebeu outro cartão amarelo e, portanto, está fora do jogo de ida das oitavas de final da competição. O São Paulo espera o sorteio da próxima segunda-feira (2) para saber o adversário. No entanto, como avançou em primeiro lugar no Grupo D, já sabe que jogará o segundo duelo em casa.

As oitavas de final serão disputadas apenas em agosto. Até lá, o Tricolor terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil.

O São Paulo volta a campo agora visitando o Bahia neste sábado (31), às 18h30, pela 11ª rodada. Depois, vale lembrar, o Tricolor só entrará em campo no dia 12/6 recebendo o Vasco, também pela competição nacional. Afinal, o calendário terá uma pausa por conta da Data-Fifa.

“Sou o primeiro defensor de fazer um bom Brasileirão. O que está acontecendo? Com as muitas dificuldades, acho que o Brasileirão é mais complexo que tudo, uma maratona e qualquer equipe está em condição de vencer, exemplo o Mirassol teve uma semana de preparação e nos ganhou bem. Acho que quando tivermos todos por oito, nove, dez jogos, nos recuperaremos no Brasileirão. Não é um tema menor. Vamos reagir. Momentaneamente, estamos em dívida. Mas com o plantel completo, seremos capazes de vencer quatro ou cinco jogos e terminar mais acima”, acrescentou Zubeldía.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.