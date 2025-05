Corinthians joga mal, perde para os reservas do Huracán e está fora da Sul-Americana

Huracán jogou com reservas em preparação para a final do Campeonato Argentino - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

O Corinthians não fez uma boa partida e perdeu para os reservas do Huracán. Na noite desta terça-feira (27), o Timão foi superado pelos argentinos pelo placar mínimo, em Buenos Aires. Com isso, o Alvinegro está eliminado da Copa Sul-Americana.

Com o resultado, o Corinthians terminou a fase de grupos com oito pontos, na terceira colocação. O América de Cali, que buscou o empate contra o Racing do Uruguai na reta final do jogo, ficou com nove pontos e a vaga no playoff. O Huracán terminou na liderança do Grupo B, com 14 pontos.

Enquanto aguarda a definição do adversário vindo da Libertadores para os playoffs, o Timão volta seu foco para o Campeonato Brasileiro. No domingo (01), o Corinthians encara o Vitória, na Neo Química Arena. Já o Huracán se prepara para a grande decisão do Campeonato Argentino, contra a Platense, em Santiago del Estero.

Timão com mais posse, mas sem ação

Jogando com os seus principais jogadores, o Corinthians partiu para cima dos reservas do Huracán. Apesar de ter maior posse de bola, o Timão não conseguiu criar oportunidades e teve muita dificuldade para trabalhar a bola no campo ofensivo.

A primeira grande chance do jogo foi argentina. Sequeira recebeu na área, girou em cima de André Ramalho e chutou para boa defesa de Hugo Souza. O Corinthians teve uma boa oportunidade só na reta final da primeira, quando Martínez apareceu sozinho dentro da área e isolou.

Gol no início e Corinthians eliminado

Logo no primeiro minuto da etapa final, veio um banho de água fria. Watson apareceu livre na pequena área após cruzamento e bateu forte para abrir o marcador em Buenos Aires. Os argentinos ainda tiveram uma grande oportunidade para ampliar. Sequeira recebeu na área e finalizou para fora, enganando parte do estádio.

A primeira chance do Corinthians veio dos pés de Rodrigo Garro, que voltou a atuar após dois meses. O meia cobrou falta fechada e obrigou Meza a fazer boa defesa. Nos minutos finais, o Timão se lançou ao ataque, mas estava muito nervoso e pouco conseguiu assustar. Com o resultado em Cali, o Alvinegro está eliminado da Sul-Americana.

HURACÁN 1 X 0 CORINTHIANS

Copa Sul-Americana – 6ª rodada do Grupo C

Data: 27/05/2025

Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires (ARG)

Gol: Watson, 1’/2ºT (1-0)

HURACÁN: Meza; De la Fuente, Goitea, Fabio Pereyra (Moya, 17’/2ºT) e Lescano; Leonel Pérez (Ojeda, intervalo), Cantillo (Carrizo, 22’/1ºT), Alanis (Ábila, 31’/2ºT) e Watson; Cabral e Sequeira (Tissera, 17’/2ºT). Técnico: Frank Kudelka.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho, 11’/2ºT), André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Breno Bidon (Igor Coronado, 28’/2ºT), José Martínez (Talles Magno, intervalo) e Carrillo; Ángel Romero (Rodrigo Garro, 11’/2ºT) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Wilfredo Campos (BOL)

Cartões Amarelos: Cantillo, Leonel Pérez, Ojeda e Lescano (HUR); Cacá, Carrillo e Raniele (SCCP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.