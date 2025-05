América-MG supera Atlético-GO no Independência e volta a vencer na Série B

No jogo que marcou o encerramento da nona rodada da Série B do Brasileiro, na noite desta terça-feira (27), o América-MG retomou o caminho das vitórias após jejum de quatro partidas. Em Belo Horizonte (MG), derrotou por 2 a 1 o Atlético-GO. Todos os gols, aliás, saíram na primeira etapa.

Bigode e Miguelito marcaram para os anfitriões, mantendo, assim, a invencibilidade da equipe no Independência. Robert Santos descontou para os goianos.

Com o resultado, o Coelho sobe para o 12º lugar na classificação da Segundona, agora com 13 pontos. O Dragão, por sua vez, aparece logo abaixo, com 11 somados, e chega ao quarto jogo sem vencer.

O jogo

A primeira foi bastante movimentada, e o primeiro gol saiu aos 23 minutos após cruzamento rasteiro na área em que William Bigode concluiu de primeira, no ângulo, Com a vantagem, os donos da casa se animaram e não tardaram a ampliar. Aos 27′, Miguelito recebeu na entrada da área, ajeitou e finalizou. A bola resvalou no zagueiro e parou na rede. Ainda antes do intervalo, o Atlético-GO descontou com Robert Santos. Aos 35′, o meia aproveitou sobra na área.

No segundo tempo, houve queda de ritmo das equipes. o ritmo da partida caiu um pouco. Enquanto o América-MG passou a segurar a vantagem, o Atlético-GO tentava de tudo, mas pouco conseguia assustar o gol de Matheus Mendes. A melhor chance para o visitante empatar aconteceu aos 31 minutos, quando Robert Santos finalizou de longe e o goleiro rival fez a defesa.

A resposta do América-MG veio em um chute de Miquéias aos 40 minutos, que saiu tirando tinta da trave. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o time mandante venceu por 2 a 1.

Agora os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 10ª rodada da Série B. No sábado, o Atlético-GO faz um clássico contra o Goiás, no Estádio Antônio Accioly, às 18h30. Já no domingo, o América-MG visita o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 20h30.

