Marlon Freitas diz que Botafogo se espelhou na final de 2024 para vencer

Marlon Freitas instrui os companheiros do Botafogo durante o duelo com a La U - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Marlon Freitas foi um dos destaques do Botafogo na dura vitória por 1 a 0 sobre a La U, nesta terça-feira. O resultado garantiu ao time a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Após a partida no Nilton Santos, pelo Grupo A, o volante lembrou que o time viveu uma repetição da final da Libertadores de 2024, contra o Atlético-MG, Afinal, ficou com dez jogadores ainda no primeiro tempo, após a expulsão de Jair. Porém, mesmo assim, se impôs e conquistou uma merecida vitória — o único resultado que classificaria o time.

“Jair, infelizmente, assim como ocorreu com Gregore na final de 2024, foi expulso no primeiro tempo. Naquela hora (NR: 27 minutos), eu falei: mais uma vez aos jogadores, vamos fazer o que já fizemos. Conseguimos. Assim, objetivo foi concluído e estamos nas oitavas”, disse Marlon Freitas.

O botafoguense destacou que o time está em recuperação após um início de 2025 decepcionante, e que a união do elenco mais uma vez tem feito a diferença:

“Não tivemos um início de ano bom, coletiva e individualmente. Tentamos nos reencontrar. Temos uma coisa enraizada, que é a família Botafogo. E em família, não deixamos ninguém para trás. E foi assim. Hoje, seguimos vivos, encarando isso como o nosso sonho. E para realizar o sonho, é na dificuldade, nos momentos mais duros, que você tem que ser ainda mais família”, concluiu.

Marlon Freitas e o Botafogo nas oitavas

O Botafogo encerrou sua participação no Grupo A com 12 pontos, classificado às oitavas. A mesma pontuação do Estudiantes, que terminou em primeiro pelo saldo de gols. A La U ficou em terceiro, com 10 pontos, e vai para a repescagem da Sul-Americana. Já o Carabobo, com apenas um ponto, termina em último e está eliminado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.