Hugo Souza fala em ‘momento de cobrança’ após eliminação do Corinthians

O Corinthians está fora da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (27), o Timão perdeu para os reservas do Huracán, por 1 a 0, e com o outro resultado do grupo, acabou sendo eliminado da competição continental ainda na fase de grupos.

Para o goleiro Hugo Souza, a equipe conseguiu fazer um bom primeiro tempo e faltou capricho para criar oportunidades. Entretanto, na etapa final, o time entrou desatento, tomou um gol logo no começo no primeiro minuto, em um vacilo que, no olhar do arqueiro, não pode acontecer em uma partida decisiva.

“Eu acho que a gente fez um primeiro tempo bem controlado, faltou um pouco de capricho na última bola, no último passe, atacar um pouco mais o espaço mais o ataque do adversário. A gente volta para o segundo tempo numa desatenção ali que não pode acontecer em um jogo decisivo. O jogo que decidia nossa vida na competição e, infelizmente, a gente sofreu dessa forma”, afirmou.

Assim como em outros partidas da competição, Hugo espera que o Corinthians aprenda com os erros cometidos. Para o goleiro, o elenco deve saber lidar com a pressão por conta da eliminação e classificou que o Timão não poderia acontecer nesta fase.

“Agora é corrigir os erros, fazer com que esse golpe faça a gente aprender para que a gente não possa mais deixar passar dessa forma. A gente volta para casa muito triste, a gente veio para cá com a missão de classificar e dar essa alegria para o nosso torcedor. Agora é sustentar um momento de cobrança, porque é um momento que, com razão, o torcedor vai cobrar. A gente não pode não passar desta fase, a nossa camisa é um camisa muito grande para a gente ficar dessa forma na competição”, ressaltou.

