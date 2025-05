Paiva avisa: ‘Botafogo não jogou 10. Mas com 11, pois a torcida foi fantástica’

Renato Paiva, treinador do Botafogo, estava orgulhoso do comportamento do time. Afinal, o 1 a 0 contra a La U, no Nilton Santos, nesta terça-feira, 27/5, valeu a vaga às oitavas da Libertadores. Mesmo com o time jogando com dez por mais de uma hora. Contudo, destacou que o Glorioso teve algo a mais que fez muita diferença: o apoio fantástico da torcida alvinegra.

“Jogamos com dez por muito tempo. Mas, na verdade, não jogamos sozinhos. Começamos com 12. Quando o Jair foi expulso, ainda estávamos com 11, porque a torcida transforma qualquer profissional deste clube. Fez um mosaico fantástico, um ambiente de apoio enorme — e, sim, também de certa intimidação ao adversário, que viu onde estava jogando”.

E quando poderia haver um momento de descrença, foi exatamente quando o jogo se equilibrou — por causa do apoio constante durante os 90 minutos. Para mim, seria praticamente impossível manter a vantagem se não fosse a força da nossa torcida. Por isso, meu agradecimento do fundo do coração”, disse Renato Paiva, referindo-se à maior audiência do ano no Nilton Santos: 36.342 pessoas.

A superação de um time com um a menos também foi destacada pelo treinador:

“Essa vitória mostra a marca deste grupo. Não é a primeira vez que, em momentos de grande decisão, mostramos capacidade de lutar. Vou para casa de coração cheio, me sentindo um dos treinadores mais orgulhosos do mundo.”

Paiva aplaude o comportamento da Universidad do Chile

Paiva ainda elogiou muito o comportamento do adversário:

“Sabemos que o nosso rival joga muito bem. Poderia ter ficado lá atrás com seu 5-3-2. Mas não foi assim. Tiveram mais posse de bola, sim. Porém, as grandes finalizações foram um chute na trave e uma cabeçada. No resto, foi uma vitória tática dos meus jogadores. Ficamos com dez boa parte do tempo, mas sem jamais abandonar a ameaça ofensiva, para manter o adversário atento. Tanto que as chances mais claras foram nossas. Eles fizeram uma fase de grupos muito boa, merecem elogios. Contudo, hoje a vitória foi merecida.”

