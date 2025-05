LBF: Cerrado visita Sesi Araraquara próximo de garantir vaga nos playoffs

Partida do primeiro turno, em Brasília, terminou melhor para o Sesi Araraquara em cima do Cerrado - (crédito: Diller Abreu/Agência CEUB)

O principal objetivo da temporada de estreia do Cerrado na Liga de Basquete Feminino (LBF) está perto de ser atingido e a equipe candanga pode encaminhar um lugar nos playoffs na próxima partida. Para isso, a missão é logo uma parada dura pela frente, quando a equipe enfrenta o Sesi Araraquara, atual bicampeão do torneio, nesta quarta-feira (28/5), às 19h30, no município paulista. O GE EPTV transmite o confronto.

O Cerrado conseguiu emplacar bons resultados na última série de jogos em casa. Foram quatro vitórias em cinco partidas, suficientes para levar a equipe ao oitavo lugar, o último dentro da zona de classificação ao mata-mata. Dono de 7 triunfos e 9 derrotas, o time candango pode ser alcançado apenas pelo Santo André, mas tem a vantagem no desempate e as paulistas não podem perder mais de um dos cinco compromissos restantes.

“A vitória sobre o Santo André, no último domingo (25/5), foi de suma importância para nossa sequência, mas sabemos que a caminhada para a classificação é dura. Precisamos estar atentas e focadas para os próximos jogos, evitando principalmente as falhas defensivas que temos cometido para que nosso jogo ofensivo também seja mais eficiente”, disse a ala/pivô Izabela, eleita melhor na vitória contra as paulistas.

De olho nos playoffs, o Cerrado trouxe como reforço a norte-americana Dayna Rouse. A estreia da ala/pivô foi justamente contra o Santo André e ela começou com o pé direito, sendo a cestinha da partida com 23 pontos e oito rebotes.

“O fato do time ter me integrado no sistema tão rapidamente diz muito sobre o quão talentoso e experiente esse elenco é. Nós rodamos a bola muito bem e jogamos uma defesa de equipe, estou ansiosa para continuar trabalhando e crescendo juntas. Espero ver a gente continuando focadas e aumentando nossa intensidade para jogar contra um time acima na tabela”, analisou a norte-americana.

Do outro lado, o Sesi Araraquara segue virtualmente na segunda posição do campeonato, atrás apenas do Sampaio Corrêa. O duelo contra o Cerrado será o último compromisso antes do início da Copa LBF, que reúne as quatro melhores equipes do primeiro turno da liga.