Igor Jesus se apresenta a Ancelotti em noite de muito caráter do Botafogo

Novo treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti tem como meta, a curto prazo, se familiarizar com a cultura nacional. O italiano já pediu ao estafe para conhecer uma escola de samba no Rio de Janeiro. Provavelmente também deve ter recebido uma caipirinha de boas-vindas. Antes de cair na gandaia, porém, Carleto precisava saber quem é o camisa 99 do Botafogo que o mercado europeu observa. O Mister, que não é bobo, esteve presente no Estádio Nilton Santos e acompanhou a classificação heroica do Glorioso, com um a menos, na vitória sobre a Universididad de Chile por 1 a 0, nesta terça-feira (27), pela última rodada do Grupo A da Libertadores. Além do Biscoito Globo, ele conheceu, enfim, Igor Jesus. Quando retornou para casa, antes de colocar a cabeça no travesseiro, Carlinhos refletiu com seus elegantes botões sobre o porquê não ter chamado o artilheiro para as próximas duas jornadas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O relógio jogava contra o Botafogo e se perfilava como o maior aliado da Universidad de Chile, uma equipe limitada e que, no Brasileirão, frequentaria a segunda metade da tabela. O time visitante ainda contou com a benevolência do árbitro para escapar dos cartões amarelos e praticar a velha cera de quem vem ao Estádio Nilton Santos para ficar plantado atrás. Assim, a ansiedade alvinegra, nos primeiros minutos, foi flagrante. Passes no vazio, erros de tomadas de decisões, afobação quando a bola estava com adversário, espaços cedidos na defesa, um gol inacreditavelmente perdido por Cuiabano e a falta desnecessária de Jair, infração que deixou o Glorioso com dez em campo na metade da primeira etapa.

Botafogo honra sua condição de campeão

Jogar com dez não é uma situação atípica para o Botafogo. O Monumental de Núñez e o atual vice-campeão da Libertadores sabem muito bem como o Glorioso cresce nas adversidades. Freitas repetiu o gesto da Terra Santa. Reuniu a rapaziada, orientou os companheiros e deu o papo: correr ainda mais e não deixar ninguém para trás. A questão que se colocava diante dos petrificados olhos do público do Colosso do Subúrbio era, contudo, a necessidade de ser agressivo, pois o Glorioso, na terceira colocação da chave, não podia especular. Em Buenos Aires, apesar da expulsão de Gregore, os times estavam igualados no score. No Engenho de Dentro, não. O Alvinegro iniciou o jogo na Sul-Americana. Assim, Renato Paiva não mexeu no time, e o Mais Tradicional, na base do coração, abriu o placar. Linda escapada de Savarino e centro pornográfico na cabeça de Jesus, o “9” que a Seleção Brasileira tanto precisa.

Jesus na causa!

A partir daí, a bola ficou com a Universidad de Chile, que precisou fazer algo indesejável e contra a sua própria estratégia. “Propor o jogo”, sair à frente e deixar a sua retaguarda exposta para os contra-ataques do Botafogo. O incansável Aránguiz, ex-Internacional, conseguiu acertar a trave do goleiro John. Mas, com pouco repertório, a La U, ainda salva pelo VAR, não conseguiu exercer aquela pressão assustadora. O time da Estrela Solitária tinha o contra-ataque a bel-prazer com um Igor Jesus inspirado. O melhor centroavante do futebol nacional. E não só pelos gols como também pela inteligência de encontrar espaços, realizar pivô, prender a marcação e se posicionar corretamente para a finalização. A exibição do centroavante no Colosso do Subúrbio o credencia para qualquer seleção do mundo.

O dono da coroa segue vivo e nas oitavas de final na hora certa. Cinco rodadas fora do G2. Sempre flertando com o drama e o perigo. Mas dentro na hora que importava. Um time que demonstra caráter e personalidade. O Botafogo de Renato Paiva será, no sorteio do dia 2/6, uma assombração para os primeiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

