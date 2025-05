Botafogo encaminha contratação do zagueiro Pantaleão

Pantaleão está no Krasnodar desde 2019 - (crédito: Foto: Divulgação/Krasnodar)

O Botafogo deu mais um passo nas negociações com o zagueiro Pantaleão e ficou muito próximo de anunciar o defensor. Apenas detalhes jurídicos separam o beque do Krasnodar do Mais Tradicional. O clube carioca mantém, por ora, os valores em sigilo.

O xerife chega para brigar por posição com Barboza, Jair e David Ricardo. Bastos, por sua vez, está lesionado. O Palanca, aliás, dentro de alguns dias, pode retomar a rotina de treinos no Glorioso, porém, sem data para ficar à disposição da comissão técnica para as partidas.

Campeão russo ao lado de Sá, ex-atacante do Botafogo, Pantaleão está na mira do clube desde 2022. Desta vez, entretanto, o Glorioso está otimista por um desfecho positivo. O jogador perdeu a titularidade no Krasnodar e deseja trocar o clube da Rússia pelo futebol brasileiro. Na Europa, ele soma 19 partidas e um gol.

Revelado pela Ferroviária, o zagueiro de 29 anos, antes do Krasnodar, passou pelo Santa Clara, de Portugal.

Ao contrário da frustração pela desistência por Wendel, desta vez, a Geopolítica não vai atrapalhar o Botafogo. Afinal, os donos do Krasnodar não sofreram sanções dos Estados Unidos por conta da guerra do país contra a Ucrânia.

Polivalente, Pantaelão também pode atuar como volante.

O clube também avançou nas tratativas por Abner, do Juventude. Ao contrário de Pantaleão, no entanto, ele é um projeto para a Eagle Holding e uma oportunidade de mercado.

