Flamengo volta a resolver vida na última rodada da Libertadores; relembre

O Flamengo chegou à última rodada da fase de grupos da Libertadores precisando vencer o Deportivo Táchira (Venezuela) para se classificar para as oitavas de final. O cenário, aliás, é parecido com três das últimas seis edições, em que o time deixou para resolver sua vida na partida final. Foi assim, inclusive, em 2019, quando foi campeão do torneio.

Com oito pontos em cinco jogos, o Flamengo é o segundo colocado do Grupo C. No entanto, a LDU também apresenta o mesmo número de pontos, mas fica atrás por conta do saldo de gols (2×1). O time equatoriano enfrenta o Central Córdoba, em Quito. Para não depender de nenhum resultado, a equipe de Filipe Luís precisa dos três pontos.

No total, o Flamengo avançou ao mata-mata 15 vezes em 20 oportunidades. As únicas vezes que o clube disputou a fase de grupos e não avançou foram em 1983, 2002, 2012, 2014 e 2017.

Na última vez, em 2017, o time perdeu de virada por 2 a 1 para o San Lorenzo, na Argentina, e foi eliminado na fase de grupos. Desde então, sofreu em outras edições: em 2019, 2023 e 2024, o Flamengo só conseguiu a vaga nas oitavas de final na última rodada.

Relembre as vagas no sufoco

Em 2019, na última rodada, o Flamengo, que precisava de apenas um empate, ficou no 0 a 0 com o Peñarol, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Fla garantiu a liderança do grupo por causa de saldo de gols melhor do que LDU e Peñarol. Todos tinham os mesmos 10 pontos, e a equipe uruguaia acabou eliminada.

Diante do Racing, o Flamengo entrou em campo precisando somar pontos no Maracanã, em 2024. Desta vez, o time venceu por 2 a 1 e também “agradeceu” pelo empate entre Aucas e Ñublense. Assim, o clube avançou com oito pontos, na vice-liderança do Grupo A.

No ano passado, o Flamengo também se encontrou na mesma situação. O Rubro-Negro jogou por uma vitória simples contra o Millonarios, da Colômbia, e garantiu a vaga após triunfo por 3 a 0. O Fla foi o segundo colocado do Grupo E. O Bolívar ficou na liderança.

As eliminações…

No entanto, o time não teve vitória em todas as ocasiões. Em 2017, apenas uma combinação na última rodada poderia tirar o Flamengo das oitavas de final. E aconteceu. O San Lorenzo virou para cima dos brasileiros no Nuevo Gasometro, enquanto o Atlhetico venceu a Universidad Católica por 3 a 2. Com 100% em casa e sem pontuar fora, os rubro-negros amaragaram a terceira colocação.

Em 2012, a eliminação mais icônica. O Flamengo precisava vencer o Lanús e torcer por um empate dos equatorianos contra o Olímpia, na última rodada, no Paraguai. No Nilton Santos, o 3 a 0 sobre os argentinos confirmou-se. Em Assunção, o Olimpia arrancou o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo. Mas aí apareceu Quiñonez para estragar a festa – lembra da entrevista do Léo Moura?

