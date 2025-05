Fluminense está próximo de renovar com Ganso

Ganso teve um problema no coração, o que afetou sua preparação no início desta temporada - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

Nesta terça-feira (27), a diretoria do Fluminense avançou nas negociações para renovar com Paulo Henrique Ganso. A ideia é concluir esse processo até o Mundial de Clubes, que começa dia 14 de junho.

Tanto o jogador quanto o clube buscam a permanência. Assim, o atual contrato, que vai até o fim deste ano, pode ser renovado por mais uma ou duas temporadas.

Algumas situações facilitam ainda mais um desfecho positivo para essa negociação. Por exemplo, Enrico, filho de Ganso, joga nas categorias de base de Xerém.

O Fluminense buscava a renovação com o meia no início do ano, mas as conversas foram interrompidas por causa da miocardite do atleta, que está perto de bater recorde histórico pelo clube.

Planos para Ganso além do campo

As negociações também pensam no futuro de Ganso, depois que o jogador se aposentar dos gramados. Existe a possibilidade de Ganso se tornar referência institucional do clube para os mais jovens.

Um olho do Peixe

Por outro lado, há outro clube brasileiro interessado em Ganso: o Santos. O Peixe acompanha de perto sua situação. Se não chegar a um acordo com o Flu, o meio-campista estará livre para assinar com outro clube a partir de julho.

