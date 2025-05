Cidade polonesa vira cenário de guerra antes da final entre Betis e Chelsea; veja vídeo

A cidade de Wroclaw, na Polônia, se preparava para receber a final da Conference League entre Betis e Chelsea quando uma série de confrontos violentos entre torcedores dos clubes transformou a noite de terça-feira (27) em cenário de caos. A violência tomou conta da Praça do Mercado, local da Fan Zone oficial da UEFA, horas antes do duelo entre as equipes — marcado para as 16h (de Brasília) desta quarta-feira (28).

Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram arremessos de cadeiras, copos e mesas entre os grupos rivais, enquanto torcedores entravam em confronto direto. Nesse caso, a maioria dos adeptos se utilizou de objetos como armas improvisadas. A situação saiu rapidamente do controle e exigiu intervenção da polícia local.

O confronto, aliás, carrega ingredientes emocionais desde sua definição. Isso porque Maresca, técnico dos Blues, reencontrará Manuel Pellegrini, treinador do clube espanhol e seu antigo mentor nos tempos de Málaga, na decisão. A partida marca também a chance dos ingleses conquistarem seu primeiro título internacional desde o Mundial de Clubes de 2021.

????‍?? Real Betis (left) & Chelsea (right). Chelsea are outnumbered, but still Betis are running away ???????????????????????????????????????? #CFC #AWAYDAYS pic.twitter.com/VhTd9hIN6n — Chelseafc.awaydays (@CFCAWAYDAYSS) May 27, 2025

Reação imediata das autoridades

A polícia de Wroclaw agiu com rapidez diante da gravidade dos incidentes na Praça do Mercado. Fez-se necessário o uso de gás lacrimogênio para dispersar os grupos mais agressivos e evitar a propagação. Ainda assim, quatro torcedores espanhóis terminaram a noite na delegacia — incluindo um homem de 31 anos classificado pelas autoridades como “particularmente violento”.

O cenário de guerra fez com que a UEFA e as autoridades poloneses intensificassem o esquema de segurança para o jogo. Sendo assim, os arredores do estádio Tarczy?ski Arena, palco da decisão, receberá aproximadamente o dobro de agentes previsto inicialmente. A entidade, aliás, lamentou os incidentes e reforçou o compromisso com a proteção dos torcedores.

Estima-se que as autoridades também promovam reforço policial em diversos pontos da cidade no decorrer do dia. A final acontece nesta quarta-feira (28), às 21h no horário local (16h de Brasília), e vale o título da competição. Praticamente todos ingressos foram comercializados.

????BREAKING: English and Spanish Football fans fighting in Central Wroclaw, Poland ahead of tomorrow’s UEFA Conference League final between Chelsea and Real Betis. pic.twitter.com/622q4uvC7P — World Source News 24/7 (@Worldsource24) May 27, 2025

Além da detenção dos envolvidos, os confrontos acenderam o alerta sobre a segurança de eventos internacionais na Europa, especialmente em competições de clubes. O temor de novos episódios de violência preocupa não apenas os organizadores da Conference League, mas também os torcedores pacíficos que viajam para acompanhar os jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.