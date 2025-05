Clube da Turquia faz sondagem por Rayan, mas Vasco estipula teto para ouvir propostas

Nas últimas partidas, Rayan tem chamado a atenção com a camisa do Vasco e voltou ao radar de clubes europeus. Tanto que o Besiktas, da Turquia, fez uma consulta ao atacante, de apenas 18 anos, que tem se valorizado a cada jogo sob a batuta de Fernando Diniz e encantado o torcedor com seu bom futebol. A informação é do portal “ge”.

Apesar do interesse do clube turco, o Cruz-Maltino deixou claro que só aceita conversar se a proposta pelo atleta bater na casa dos R$ 100 milhões. No entanto, os europeus acenaram com 7 milhões de euros pelo jogador, ou seja, cerca de R$ 45 milhões, na cotação atual, na busca pela compra de um percentual menor do que os 100% dos direitos econômicos.

Dessa forma, o clube carioca reiterou que não avançará nas conversas caso a oferta não suba para mais do que o dobro. Então, o valor tem que se aproximar de 15 milhões de euros, quase R$ 100 milhões.

Desde o título do Sul-Americano sub-20 com a Seleção, Rayan soma 22 jogos e foi titular em 17, em 80% das partidas. Na temporada passada, por exemplo, ele iniciou em 16 dos 36 jogos (44%).

Momento de recuperação judicial e pedido do comandante

No momento de recuperação judicial, a diretoria cruz-maltina sabe que necessita de algumas vendas e será difícil suportar o interesse dos clubes europeus pelo atleta. Antes de ser demitido, o diretor Marcelo Sant’Anna afirmou que o Vasco recusou uma proposta de “dois dígitos” pelo atacante.