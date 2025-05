Santos x RB Leipzig, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quarta-feira (28), às 19h, Santos e RB Leipzig se enfrentam no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em um amistoso. A partida faz parte de uma turnê do time alemão no Brasil, que vem utilizando as dependências do seu coirmão, RB Bragantino para fazer sua preparação. Já o Peixe vive uma fase complicada, já que está na zona de rebaixamento do Brasileirão e Cleber Xavier pode fazer testes no embate.

A Voz do Esporte não dorme em serviço e acompanha, ao vivo, a partir de 18h, todas as emoções da partida. Aldo Luiz narra com os suportes de Rodrigo Seraphim nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.

