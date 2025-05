Internacional x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (28), às 19h, o Internacional enfrenta o Bahia pela sexta e última rodada do Grupo F da Libertadores, no Beira-Rio. O jogo representa um confronto direto para as duas equipes, pois vale a classificação para as oitavas de final. O Colorado é o segundo colocado do grupo, com oito pontos. Já o Esquadrão de Aço encontra-se uma posição abaixo, com um ponto a menos.

A Voz do Esporte acompanha, ao vivo, o choque entre brasileiros, a partir de 17h30. Cesar Tavares está confirmado na narração, assim como Pedro Fut nos comentários e Vanderlei Lima na reportagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.