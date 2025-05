Mesmo lesionado, Plata, do Flamengo, deve ser convocado pelo Equador

Em recuperação devido a um edema ósseo no joelho direito, Plata segue longe dos gramados e tem feito apenas atividade interna na academia do CT do Flamengo. Mesmo fora do duelo com o Deportivo Táchira-VEN, pela Libertadores, o atacante deve aparecer entre os convocados da Seleção do Equador, que pretende acompanhar de perto a situação do atleta.

Assim, em entrevista, o técnico Sebastián Beccacece falou sobre a questão física do jogador e que ele estará na lista da convocação. O comandante irá divulgar os convocados no próximo sábado.

“Tanto Gonzalo Plata quanto Enner Valencia estão em uma situação difícil. Hoje não podemos garantir mais do que a presença deles, ainda que estejam em uma situação de dificuldade. Depende de nós. Na lista [de convocação] estarão tanto Gonzalo quanto Enner, eles farão parte da convocatória. Vamos acompanhar dia a dia o grau de recuperação que possam ter. Eu sempre sou otimista, acredito que a recuperação deles será antes [do esperado]”, disse.

Nesta Data Fifa, o Equador mede forças com o Brasil no próximo dia 5, às 20h (de Brasília), no Monumental de Guayaquil. Cinco dias depois (10), a seleção visita o Peru, às 22h30 (de Brasília), no Nacional de Lima.

Fora de combate em sete partidas

O equatoriano não entra em campo pelo Flamengo há 26 dias, desde quando atuou por 79 minutos no jogo de ida contra o Botafogo-PB. Desde então, desfalcou a equipe em sete partidas: Cruzeiro, Central Córdoba, Bahia, LDU, Botafogo, Botafogo-PB (jogo de volta pela Copa do Brasil) e Palmeiras.

Antes disso, ele sentiu dores no joelho direito em um movimento no clássico com o Vasco, no dia 19 de abril. Apesar de ter só entrado aos 14 do segundo tempo, o atacante relatou dores ao fim da partida, mas viajou com o grupo para o Equador, onde o Rubro-Negro enfrentou a LDU.

Contudo, já em solo equatoriano, Plata não conseguiu terminar uma atividade junto ao restante do elenco e ficou no banco de reservas. Dias depois, veio o diagnóstico “apenas um leve edema ósseo no joelho direito”. Na sequência, emendou dois jogos seguidos, mas o clube carioca ressaltou que ele passaria por um controle de carga por conta do edema ósseo e desde então não se recuperou.

