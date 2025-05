Palmeiras x Sporting Cristal, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira (28), o Palmeiras busca manter o 100% de aproveitamento na Libertadores, quando encara o Sporting Cristal. A partida ocorre no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos. O Verdão já está classificado e com a melhor campanha geral, entrando em campo para manter a invencibilidade e o desempenho perfeito até o momento. Já os peruanos precisam vencer e torcer para o Cerro Porteño perder para o Bolívar para ter chances de avançar para as oitavas de final.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o prélio, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede tem suas cordas vocais 100% afinadas para narrar o cotejo. Ao seu lado, ele terá uma dupla de craques. A saber: João Miguel Lotufo, nos comentários, e Christopher Henrique nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.