Luxo e união familiar: Neymar abre o bolso para celebrar o primeiro ano de Helena

Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, ainda não completou seu primeiro aniversário, mas já está no centro de uma comemoração que promete impressionar. A celebração, marcada para ocorrer nos dias que antecedem quarta-feira (03 de julho), será realizada em três etapas distintas. O atacante do Santos não poupou recursos para oferecer uma experiência especial à filha caçula.

Nos dois primeiros dias, o astro planejou encontros mais íntimos, com familiares e amigos próximos, realizados no novo lar de Amanda e Helena. Já a ideia para o terceiro dia se encaminha para outra ideia. Planeja-se um evento em grande estilo: uma festa maior, organizada no gramado da mansão de Rafaella Santos — madrinha da bebê e irmã do jogador —, com decoração temática. A decoração contará com assinatura de Nicole Sarfaty.

Amanda confirmou nas redes sociais que a escolha do tema partiu dela. Segundo a modelo, o universo floral remete à delicadeza da filha, que celebra um ano de vida no dia 03 de julho. Rafaella, amiga pessoal de Kimberly, tem atuado diretamente na organização da festa.

Neymar presenteia com mansão

O camisa 10 do Santos adquiriu uma mansão avaliada em R$ 5,5 milhões, situada em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo, para filha Helena. O imóvel conta com cinco suítes, brinquedoteca, piscina, adega, duas cozinhas, jardim vertical e até uma banheira exclusiva no quarto da bebê. Bem como a festa, a coluna Léo Dias divulgou inicialmente sobre a residência comprada pelo astro.

Rafaella Santos, que reside no mesmo condomínio, facilitará a convivência familiar. Inclusive, Amanda compartilhou nas redes sociais imagens de Helena conhecendo o lar. “A carinha conhecendo a casa nova”, escreveu em seu Instagram.

Amanda e a filha moravamm no antigo apartamento de Carol Dantas, ex-namorada do jogador e mãe de Davi Lucca. A mudança definitiva acontecerá após a conclusão de uma reforma estimada em três meses.

Críticas e posicionamento nas redes

Amanda enfrentou questionamentos relacionadas ao ambiente atual de Helena. Internautas criticaram, por exemplo, a presença de um ventilador no quarto da criança e a permanência do nome de Davi Lucca na parede. A influenciadora respondeu:

“O quarto pertencia ao Davi, não tirei o nome dele porque a Helena adora as cores. Não terminei a decoração e optei por deixar assim. Não está me incomodando, muito menos ela. Não deveria virar um incômodo para terceiros”, desabafou.

Um aninho de Helena

Há preocupação por parte da família quanto à possível coincidência com o nascimento de Mel, segunda filha do astro com Bruna Biancardi, previsto para o mesmo período. Apesar disso, os preparativos continuam, com a expectativa de reunir os três filhos do jogador: Davi Lucca, Mavie e, evidentemente, Helena. A data deverá ser confirmada nos próximos dias.

O jogador custeará todos os detalhes do evento e pretende reunir as mães de seus filhos no local.