Estêvão recebe os holofotes e prepara adeus ao palco que o consagrou

Todos os holofotes do Allianz Parque estarão apontados nesta quarta-feira (28) para Estêvão. Afinal, contra o Sporting Cristal, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. o atacante fará sua última partida com a camisa do Palmeiras no estádio que o tanto aplaudiu neste seu início de carreira.

Ele ainda disputará o duelo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, às 16h, no Mineirão, além do Mundial de Clubes. Contudo, nenhum destes embates serão no Allianz Parque. Após a competição nos Estados Unidos, seu destino será o Chelsea, da Inglaterra.

“Está bem tranquilo esse período de despedida do Palmeiras porque é o lugar que eu queria tanto estar e agora me despedir dessa maneira, perto da torcida, com vitórias, não poderia ser melhor. Será diante da minha torcida, que me apoiou desde o começo, a torcida que eu amo. Então vai ser muito emocionante para mim e vou dar mais um passo na minha vida. Sei que vou realizar um sonho, mas nessa última semana aqui na Academia também estou tentando aproveitar ao máximo que eu posso, porque o Palmeiras virou a minha casa”, disse Estêvão.

E o Allianz Parque tem um significado especial na vida do garoto. Afinal, foi no estádio que ele fez seu primeiro gol como profissional. Foi no dia 11 de abril de 2024, pela Libertadores, quando tinha 16 anos. São 32 partidas no Allianz Parque, sendo 28 como titular e apenas quatro como reserva. São 18 vitórias, oito empates e seis derrotas. Além disso, foram dez gols e cinco assistências, com uma média de participação em gols a cada dois jogos no local. Agora, ele se prepara para seu último espetáculo no lugar que o tanto consagrou.

