São Paulo não terá Zubeldía no primeiro jogo das oitavas da Libertadores

O São Paulo não terá o técnico Luis Zubeldía no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O treinador recebeu o terceiro cartão amarelo, durante a vitória do Tricolor por 2 a 1, nesta terça-feira (27), no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da competição continental.

O cartão do argentino saiu aos 26 minutos do segundo tempo por causa de uma reclamação. Ele também havia recebido a advertência no duelo com o Talleres, na Argentina e contra o Alianza Lima, no Morumbis. Contudo, o que chama a atenção é a quantidade de suspensões que Zubeldía já cumpriu nesta temporada.

Afinal, no próximo sábado (31), contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, Zubeldía também está suspenso. Será a 11° vez no ano. Já nas oitavas de final da Libertadores, acontecerá a 12° na temporada. Ao todo, já são 16 cartões.

Assim, o São Paulo agora aguarda o adversário nas oitavas da Copa Libertadores. O sorteio será na próxima segunda-feira (2). O Tricolor terminou a fase de grupos na primeira colocação da chave D e terá a oportunidade de decidir o mata-mata no Morumbis. A equipe também pode encerrar a primeira fase com a segunda melhor campanha geral.

