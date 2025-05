Universidad de Quito x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Vitória busca manter vivo o sonho de seguir na disputa da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (28), às 21h30, o Leão vai até Quito encarar a Universidad Católica do Equador, no Estádio Olímpico Atahualpa, pela última rodada da fase de grupos do torneio.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 20h. Diego Mazur narra com sua voz inconfundível. Thiago Hugolini comenta a peleja com suas valiosas ponderações. Versátil, André Bacha ataca nas reportagens.

