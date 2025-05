Brazão, do Santos, tem dívida exposta por cantor gospel nas redes sociais: ‘Não é homem’

Róger Danese cobra dívida de Gabriel Brazão, do Santos, em perfil oficial do clube - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O nome do cantor gospel Régis Danese repercutiu na bolha esportiva após uma cobrança pública ao goleiro Gabriel Brazão, do Santos. Em desabafo publicado no perfil oficial do clube, o artista acusou o atleta de não ter quitado uma dívida financeira com ele em situações supostamente acordadas anteriormente. O músico apagou a postagem logo depois.

“Um excelente goleiro, só precisa virar homem e acertar uma dívida que tem comigo! Esqueceu, Brazão? Os anos que morou na minha casa? As passagens aéreas que comprei para você? Motorista particular… não é homem para honrar com seus compromissos? Tenho todos os prints aqui das conversas. Tenho e-mails com seu irmão Matheus Cabral, dos gastos que tivemos com você. Só queremos o nosso, nada mais”, dizia o comentário.

A assessoria do goleiro ainda não prestou esclarecimentos sobre a acusação. O Santos tampouco se manifestou sobre e sequer há envolvimento, visto que envolve questões pessoais anteriores à sua chegada ao clube.

Histórico de apoio e vínculo afetivo

O vínculo de Danese com Brazão começou ainda na adolescência do jogador. O cantor revelou que hospedou o jovem em sua residência, ofereceu apoio logístico com transporte aéreo e motorista, além de cuidar pessoalmente de oportunidades no futebol. Segundo ele, esse investimento representava, inclusive, um sacrifício em relação ao próprio filho, que também aspirava a carreira de atleta.

“Foi uma pessoa que me chamava de pai. Coloquei em um grande clube brasileiro e, logo em seguida, ele foi para a Seleção Brasileira de base, depois para a Europa. Fiz investimentos que deixei até de fazer no meu próprio filho”, lamentou Danese em outra ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Braza?o ???????? (@gabrielbrazao1)

Reconhecimento prévio de Brazão

Apesar do silêncio recente, o goleiro já havia reconhecido publicamente a importância de Régis Danese em sua trajetória. O atleta afirmou em entrevista à ESPN, em 2020, que o cantor chegou a atuar como seu empresário por um curto período.

“Régis chegou a ser meu empresário por um tempo. Mas até hoje, na minha carreira, foi um cara bem importante. Jogava bola no sítio dele e fui levado para fazer teste no Cruzeiro”, contou à época.

Repercussão

A cobrança viralizou nas redes sociais, provocando reações divididas entre internautas. Enquanto alguns defenderam o cantor por buscar o ressarcimento de forma legítima, outros criticaram a forma pública da abordagem. Comentários como “Deus lhe pague, porque o Brazão não vai” e “Homem cristão que cobra dívida de um guri de 13 anos” ilustraram os extremos da discussão digital.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.