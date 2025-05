Corinthians tem R$ 30 milhões a pagar em curto prazo mesmo ‘sem caixa’

O Corinthians iniciou a Era Osmar Stabile’ nesta semana. O dirigente assumiu a presidência do clube após Augusto Melo ser destituído do cargo enquanto uma nova eleição não é marcada. Contudo, mesmo de forma interina, o mandatário precisa lidar com uma dívida que passa da casa dos R$ 30 milhões que precisa estar sendo quitada nos próximos meses.

Nas primeiras 24 horas, a nova gestão identificou problemas para quitar compromissos em algumas frentes. Casos como do Profut, a rescisão de Ramón Díaz e dívidas com clubes relativas a parcelas de transferências. Tudo isso sem caixa, de acordo com o novo presidente.

“Primeiro a gente começa pela questão financeira, o jurídico e a administração. Terra arrasada é porque temos que pagar alguma coisa e não tem dinheiro. Onde está o dinheiro? Não tem. Temos que correr atrás para conseguir”, revelou Osmar Stabile, em seu discurso de posse.

O objetivo do Corinthians neste momento está no Profut. Afinal, o clube vai chegar ao terceiro mês de inadimplência do programa criado para postergar dívidas com o Governo, evitando cobranças e bloqueios a curto prazo. O valor, entretanto, não foi revelado. Depois, o Timão ainda precisa pagar R$ 22,5 milhões na rescisão de contrato com o técnico Ramón Díaz. As parcelas das transferências ainda não tem prazo para ser quitada.

Corinthians pode ter retorno de velho conhecido

A nova diretoria, que ainda terá os nomes divulgados, vai trabalhar para angariar novos recursos nos próximos dias, a fim de honrar os compromissos. Boatos dizem que o ex-diretor financeiro Rozallah Santoro, hoje oposicionista a Augusto Melo, ajudará o clube nestas quitações. Contudo, vale ressaltar que ele não pode assumir a diretoria porque deixou a última gestão há menos de um ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.