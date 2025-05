Inter em situação mais do que confortável para avançar na Libertadores

Inter conta com cenário favorável para assegurar classificação para as oitavas da Libertadores - (crédito: Foto: Divulgação / Internacional)

O Inter encara o seu último confronto direto pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira (28), às 19h, diante do Bahia, no Beira-Rio. Apesar de o Grupo F ser considerado o mais equilibrado do torneio, os gaúchos tiveram um bom desempenho e estão em condição favorável para avançar para às oitavas de final. Para isso, o Colorado necessita apenas de um empate.

O Colorado superou o Nacional, no Uruguai, na última rodada e foi beneficiado com a derrota do Bahia para o Atlético Nacional, em Medellín. Com isso, subiu para a segunda colocação com oito pontos. Caso consiga um triunfo, há até a possibilidade de assumir a liderança do grupo, caso o Atlético Nacional perca para o Nacional.

Se empatar com o Bahia, o Inter confirma a classificação em segundo lugar. A grande questão é que, se isso ocorrer, não terá a vantagem de decidir em casa a vaga para as quartas.

O time só não avança se perder para o Bahia. Assim, vai para a terceira posição do Grupo F e disputará a fase de play-offs da Sul-Americana.

Inter versão “guerreiro” na Libertadores

Até o momento, o Internacional demonstrou com o seu desempenho na Libertadores, a capacidade em ter poder de reação. Isso porque, mesmo que tenha deixado pontos como mandante, se manteve invicto na fase de grupos da Libertadores. O empate em 3 a 3 com o Nacional, do Uruguai , foi emblemático, pois os gaúchos estavam perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo.

Além disso, fora de casa, o Inter conquistou resultados importantes, como o empate com o Bahia, em sua estreia, e a própria vitória sobre o mesmo adversário uruguaio. Sua única derrota foi para o Atlético Nacional, na Colômbia. O cenário é totalmente diferente da sua campanha no Brasileirão.

