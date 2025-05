Antes e depois dos R$ 50 mil: sósia de Neymar passa por rinoplastia inspirada no jogador

Sósia de Neymar passa por rinoplastia para ficar ainda mais parecido com astro do Santos - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O sósia Eigon Oliveira realizou uma rinoplastia estrutural com intuito de reforçar ainda mais sua semelhança com Neymar Jr. Motivado também por fatores funcionais, o procedimento, realizado pelo cirurgião Fred Keim, custou cerca de R$ 50 mil ao bolso do influencer.

Eigon revelou que tinha o desejo de realizar uma rinoplastia desde à adolescência. “Aos 12 anos, quebrei o nariz. Desde os 15, pensava em fazer a cirurgia”, declarou. Contudo, além de corrigir um desvio de septo e a hipertrofia dos cornetos nasais, o médico escolhido também teve uma missão inusitada: se basear nos traços do camisa 10 do Santos.

“Ele trouxe fotos do Neymar, mas também deixou claro que não queria copiar”, afirmou Keim à imprensa. Entre os pontos descartados estavam o dorso nasal mais alto e a ponta mais caída do nariz original do atleta. A ideia tinha como objetivo uma harmonização coerente com o rosto de Eigon, sem desfigurar sua identidade.

De acordo com o cirurgião, o novo nariz ficou mais reto e com a ponta levemente levantada, criando um efeito que remete ao atleta. Alinhado a isso, o respeito aos traços do influenciador.

Imagem como ferramenta de trabalho

Eigon consolidou sua presença nas redes sociais explorando sua semelhança com o camisa 10. Com mais de 2,3 milhões de seguidores, ele participa de campanhas publicitárias, eventos e vídeos como sósia do atacante. O influencer entende que o procedimento também pode potencializar oportunidades profissionais.

“Algo muito pessoal. Experiência maravilhosa, estou muito satisfeito com o resultado”, garantiu. Ele destacou, ainda, os benefícios respiratórios e a melhora na autoestima: “Me sinto bem, respiro melhor, não ronco mais e me acho mais bonito”.

Impasse com Neymar

Apesar do sucesso profissional, a relação com o astro já teve seus altos e baixos. Em 2024, por exemplo, o atacante ntrou com uma ação junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para barrar o registro da marca “Sósia do Ney”. Mesmo após aparições em comerciais de TV, o jogador optou por formalizar sua oposição ao uso do nome por entender que a identidade visual associada pode gerar conflitos de interesse.

Eigon, por sua vez, busca legitimar sua atuação com base na semelhança e no reconhecimento espontâneo do público. Já o jogador defende a proteção de sua marca pessoal. A disputa, por ora, corre no âmbito administrativo e aguarda manifestação final do INPI.