Ferroviária x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

Poderia ser o Paulistão. Mas é a Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, nesta quinta-feira (29), às 21h35, Ferroviária e Botafogo-SP fazem clássico do interior de São Paulo pela décima rodada da competição nacional. O encontro será na Fonte Luminosa, casa da Ferrinha, em Araraquara.

Como chega a Ferroviária

Com 11 pontos, a equipe ocupa a 13ª colocação. Uma vitória pode, portanto, aproximar a Ferroviária do G4 da competição, zona que permite o acesso à elite do futebol brasileiro.

O técnico Vinícius Bergantin deve formar sua equipe com: Denis, Rodrigues, Maycon, Nascimento e Melo; Ricardinho, Netinho e Albano; Lopes, Juninho e Carlão

Como chega o Botafogo-SP

Com oito pontos e na 15ª posição, a Pantera precisa vencer para se afastar, então, da zona de rebaixamento. Mas arrancar um empate também não é um mau negócio para a sequência do ano.

No Botafogo-SP, o técnico Alan Aal pode formar o time com: Souza, Jeferson, Edson, Milhorim e Risso; Sabit, Dramisino e Maciel; Cafu, Jesus e Carrillo.

Arbitragem

Matheus Delgado Candancan apita a partida. Gustavo Rodrigues de Oliveira e Raphael de Albuquerque Lima serão os auxiliares designados para o embate. Adriano de Assis Miranda fica no VAR. Estes homens da equipe de arbitragem são de São Paulo.

Onde assistir