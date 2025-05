Botafogo negocia a contratação de Montoro, do Vélez Sarsfield

Álvaro Montoro, do Vélez Sarsfield, está no radar do Botafogo - (crédito: Foto: Hernan Cortez/Getty Images)

Com a proximidade da janela de transferência, o Botafogo segue no mercado para reforçar seu elenco para a sequência da temporada. Assim, o clube carioca abriu negociações com Álvaro Montoro, meia de 18 anos do Vélez Sarsfield, da Argentina. A informação é do “canal do TF”

Em campo, o jogador tem se destacado como uma das maiores joias do clube argentino nos últimos anos. A imprensa local, inclusive, o intitula como “novo Almada”, pois o jovem atua na mesma faixa de campo do camisa 23, que também passou pelas divisões de base do Vélez.

Vale destacar que o primeiro contato da diretoria alvinegra com o jogador foi no início do ano. No entanto, o momento é ainda mais oportuno, pois o contrato de Montoro se encerra em dezembro.

Além do projeto financeiro, existe a possibilidade do atleta ir para o Lyon, clube de John Textor na França, dentro de um ano. Algo semelhante ao que aconteceu com Thiago Almada, após brilhar com a camisa alvinegra nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores de 2024.

Internamente, existe muito otimismo na contratação para que o meio-campista dispute o Mundial de Clubes pelo Botafogo. Por fim, o jovem soma 48 jogos como jogador profissional e se consolidou como titular da equipe argentina, com 19 partidas, três gols e uma assistência.

