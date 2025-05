Santos define três alvos para substituir Pedro Martins

O Santos tem pressa e busca encontrar rapidamente o substituto de Pedro Martins. O CEO pediu demissão nesta terça-feira (27), após um desgaste e o fim da parceria com a diretoria do clube. A relação dele com o presidente Marcelo Teixeira e as pessoas próximas a ele pioraram nas últimas semanas. Agora, o clube procura um novo diretor e já tem três alvos definidos.

De acordo com o site ‘UOL’, o Santos já tem três alvos para substituir Pedro Martins e todos estão empregados em clubes da Série A neste momento. Um deles é prioridade e já tem negociações abertas com o Peixe. Contudo, eles não terão o cargo de CEO e serão diretor de futebol na Vila Belmiro.

O Santos tenta evitar o vazamento dos nomes por causa dos contratos em vigência, com multa rescisória. Se houver acordo, o clube comunicará ao presidente que tem o executivo desejado.

A queda de Pedro Martins no Santos

A ideia do Santos era de que Pedro Martins seguisse como diretor de futebol, mas sem o cargo de CEO, gerenciando e reorganizando todas as áreas administrativas do clube. Contudo, o desgaste e as ideias contrárias da diretoria fizeram com que o dirigente pedisse demissão.

O dirigente se sente esgotado na tentativa de evitar ‘contaminações dos velhos senhores’ no departamento de futebol. A gota d’água pode ter sido uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira. O mandatário não pareceu disposto a trocar parte da estrutura do CT, supostamente ‘contaminada’ por vícios do velho amadorismo.

Nos bastidores, algumas declarações dadas por Martins durante uma entrevista coletiva, em 15 de abril, também não repercutiram bem. À época, ele disse que o saudosismo iria matar o Santos. Além disso, ele também sofre com o desgaste interno e com a torcida santista por conta da má fase do clube.

Pedro Caixinha e Gabriel Verón também foram outros casos que geraram conflito. Pedro Martins esteve à frente de toda negociação envolvendo a contratação do treinador, mas agora o Santos precisa pagar uma multa de rescisão ao português após sua demissão. O caso está na Fifa. Já no caso do atacante, o CEO bancou sua permanência mesmo após casos de indisciplina.

